Число случаев заражения коронавирусом в США возросло до 3010

Число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3010, умер 61 человек.

Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания ранее информировала о том, что количество инфицированных новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885 человек, из которых 60 умерли. Официальная информация на сайте ЦКПЗ не обновляется и отражает положение по состоянию дел на 13 марта.

По новым данным СТТ, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 2940 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного.