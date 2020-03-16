Мощный взрыв на нефтепроводе в Нигерии

По меньшей мере 15 человек погибли в воскресенье при взрыве на участке нефтепровода в пригороде нигерийского мегаполиса Лагоса - Абул-Адо.

Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранения получили еще 60 человек, в основном ученицы из колледжа для девочек", - заявил исполняющий в Лагосе обязанности координатора Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Фаринлойе. Он подчеркнул, что от взрыва повреждены 50 зданий, включая колледж и популярный отель.

Издание отмечает, что власти пока точно не могут назвать причину и точное расположение эпицентра взрыва. Первоначальные сообщения о том, что участок нефтепровода взорвался в результате самовольной врезки, отрицаются управляющей нефтепроводом компанией. Ее представители говорят о взрыве рядом с нефтепроводом газовых баллонов. Между тем, по словам Ибрагима Фаринлойе, возникший пожар распространился на нефтепровод, хотя прокачка по нему была остановлена.

Взрыв был такой силы, что, по данным спасательных служб, его воздействие ощущалось на расстоянии 15 км. Власти начали расследование на предмет установления всех обстоятельств произошедшего.