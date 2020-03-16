Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на камеры

Из-за вспышки коронавируса Италия оказалась в полной изоляции: в страну не едут туристы, местных жителей с недавнего времени обязали не покидать свои дома, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Жители Милана, находящиеся на карантине, запустили необычный флешмоб, целью которого является поднятие боевого духа итальянцев. В субботу, 14 марта, горожане массового открывали окна и балконы своих квартир и исполняли гимн Италии, часто аккомпанируя себе подручными средствами: ложками, металлическими мисками, крышками от кастрюль.

Нужно отметить, что сейчас Италия как никогда нуждается в поддержке. Из-за вспышки коронавируса она оказалась в полной изоляции: в страну не едут туристы, местных жителей с недавнего времени обязали не покидать свои дома без уважительной причины.

Улицы опустели. Почти все итальянские города сейчас напоминают декорации к фильмам про апокалипсис. Государство несет колоссальные убытки.

По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, лишь за минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 175 человек. В общей сложности жертвами заболевания стали 1 441 человек. Всего на данный момент в Италии зафиксировано 17 750 тысяч случаев заражения COVID-19.

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