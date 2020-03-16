В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В нашей религии жизнь человека является главной ценностью, об этом говорил и наш пророк. На фоне распространения коронавируса становится понятно, что в местах большого скопления людей вирус может распространяться очень быстро, и это очень опасно для всех. Принято решение временно приостановить массовые молитвы, прежде всего, пятничный намаз в мечетях", - сказал Эрбаш журналистам.

Он добавил, что если кто-то из верующих захочет совершить намаз индивидуально, он сможет это сделать, мечети будут открыты. По словам Эрбаша, отмененные массовые молитвы можно заменить другими намазами, и это не будет считаться отступлением от религиозных норм.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.