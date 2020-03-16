https://news.day.az/world/1212971.html В Румынии в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение
В Румынии в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение
Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник ввел в стране в связи с эпидемией коронавируса чрезвычайное положение. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Начиная с сегодняшнего дня, на всей территории Румынии вводится чрезвычайное положение сроком на 30 дней", - сказал он.
В декрете, подписанном президентом, перечислены меры, принимаемые в условиях чрезвычайного положения. В течение пяти дней декрет должен быть одобрен парламентом.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре