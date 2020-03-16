Пёс прошёл испытание на верность и не бросил своего друга

Владелец двух той-пуделей попытался разлучить своих питомцев и запечатлел их реакцию на неожиданное испытание, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Китаец приказал псу сидеть на месте, после чего решил удалиться со вторым питомцем. Попав в незавидную ситуацию, серый той-пудель начал метаться между хозяином и своим другом.

В конечном итоге верный пёс уговорил своего сородича ослушаться приказа владельца и радостные псы догнали автора видеоролика.

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