https://news.day.az/world/1212982.html Пёс прошёл испытание на верность и не бросил своего друга - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Пёс прошёл испытание на верность и не бросил своего друга - ВИДЕО
Владелец двух той-пуделей попытался разлучить своих питомцев и запечатлел их реакцию на неожиданное испытание, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Китаец приказал псу сидеть на месте, после чего решил удалиться со вторым питомцем. Попав в незавидную ситуацию, серый той-пудель начал метаться между хозяином и своим другом.
В конечном итоге верный пёс уговорил своего сородича ослушаться приказа владельца и радостные псы догнали автора видеоролика.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре