США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender-Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с января в Европу для участия в крупнейших за последние 25 лет учения были переброшены только по линии Сухопутных сил около 6 тысяч военнослужащих.