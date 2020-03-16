https://news.day.az/world/1213023.html Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Евросоюз закроет въезд для иностранцев
Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она в Twitter.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к закрытию границ. Ограничение не будет действовать для возвращающихся в страну финнов и тех, кто живет и работает в стране. Издание Helsingin Sanomat пишет, что граница будет закрыта до 13 апреля.
Ранее Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литве, Германия и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах.
"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев", - сказал представитель ЕК на брифинге.
Накануне ЕК утвердила новые правила экспорта за пределы ЕС необходимых для борьбы с распространением COVID-19 медицинских товаров. В частности, для экспорта медицинских масок, перчаток и защитной одежды теперь необходимо получить специальное правительственное разрешение. При этом в ЕК настаивают, что внутри границ Евросоюза медицинские товары должны перемещаться свободно.
По последней информации, в мире зарегистрировано 170 тысяч случаев заболевания, из них 81 тысяча - в Китае, еще 89 тысяч человек заразились за его пределами. Инфекция проникла в 133 страны мира. Умерло свыше 6,5 тысяч человек.
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