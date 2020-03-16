Евросоюз закроет въезд для иностранцев

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова к закрытию границ. Ограничение не будет действовать для возвращающихся в страну финнов и тех, кто живет и работает в стране. Издание Helsingin Sanomat пишет, что граница будет закрыта до 13 апреля.

Ранее Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литве, Германия и Швейцария уведомили Европейскую комиссию о введении контроля на границах.

"Контроль на границах может вводиться немедленно на период десять дней и затем может быть продлен на максимальный срок до двух месяцев", - сказал представитель ЕК на брифинге.