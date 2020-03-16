Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что страна закроет свои границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса, сообщает газета New Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Запрет на приезд граждан из других государств вступит в силу в среду, 18 марта, и будет действовать до 31 марта. Кроме того, жителям Малайзии также запрещается выезжать за рубеж.

Кроме того, Яссин заявил, что в стране отменяются все религиозные, культурные и спортивные мероприятия. Также будут закрыты молитвенные дома, бизнес-центры, детские сады, школы и другие учебные заведения. Магазины и рынки продолжат работать.