https://news.day.az/world/1213029.html В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом
В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом
Турецкие власти закрывают театры, кинотеатры, бассейны и ряд других общественных заведений из-за ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении МВД страны в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение временно закрыть театры, кинозалы, спортивные и концертные залы, свадебные и игровые салоны, интернет-кафе, общественные бани, луна-парки, спа-центры, чайные, кальянные, а также крытые детские площадки", - говорится в распоряжении министерства.
Отмечается, что распоряжение вступит в силу с 00.00 вторника.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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