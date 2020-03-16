Швейцария вводит режим ЧС

Власти Швейцарии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в стране до 19 апреля в связи с быстрым распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении правительства (Федерального совета), передает ТАСС.

"В связи с ускорением распространения коронавируса Федеральный совет усиливает меры, направленные на защиту населения. Он квалифицирует нынешнее положение в Швейцарии как "чрезвычайную ситуацию", в соответствии с законом об эпидемиях", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что это "позволяет правительству принимать общенациональные меры, то есть идентичные для всех кантонов". Речь идет о "новом этапе". До настоящего времени в Швейцарии в связи с коронавирусом действовало "особое положение", предполагавшее менее широкие права федеральных властей.

Необходим твердый ответ на распространение коронавируса по всей стране, и он нужен сейчас, заявила на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Симмонетта Соммаруга, сообщила швейцарская телекомпания Эр-тэ-эс. "Мы не оставим вас в одиночестве, мы сделаем все, чтобы серьезно больные люди могли продолжать лечиться в нашей стране", - заверила президент.

По решению правительства в Швейцарии до 19 апреля запрещены "все публичные и частные мероприятия". "Все магазины, рынки, рестораны, бары, места для представлений и отдыха, такие, как музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, театры, спортивные центры, бассейны и катки, будут закрыты", - отмечает Федеральный совет. Закрываются также парикмахерские и "эстетические салоны". Вместе с тем, продолжают работу госучреждения, продовольственные магазины, аптеки, банки, гостиницы, социальные службы, почтовые отделения, автозаправки и столовые на предприятиях.

Что касается медицинских учреждений, что они "остаются открытыми, но должны отказаться от лечения и операций, не относящихся к срочным случаям". "Люди, подвергающиеся особому риску, должны работать дома", - подчеркивает правительство.

На оказание помощи гражданским властям в борьбе с коронавирусом на период до конца июня выделены воинские подразделения - в общей сложности до 8 тысяч военнослужащих. Вводится контроль на границах с соседними странами - Германией, Францией и Австрией. Ранее такой контроль действовал только на границе с Италией.

Эти меры обусловлены быстрым распространением коронавируса в Швейцарии. По данным на воскресенье, зафиксировано 2200 случаев заражения коронавирусом, причем с субботы было выявлено более 800 заболевших. На настоящий момент число умерших достигло 18. Первый заболевший в стране был выявлен 25 февраля.

В минувшую пятницу правительство до конца апреля запретило все массовые мероприятия с числом участников более 100 человек. Кроме того, до 4 апреля были отменены занятия в учебных заведениях, включая школы и вузы, введен запрет на въезд для всех лиц, прибывающих из стран, представляющих риск.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли