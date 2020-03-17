Египет объявил о еще двух случаях смерти от коронавируса

Два человека умерли от нового коронавируса в Египте. Общее число смертей к настоящему моменту составило четыре. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель министерства здравоохранения и народонаселения страны Халед Мугахед, передает ТАСС.

"В Луксоре умер 72-летний гражданин Германии, - рассказал он. - Второй жертвой стал 52-летний египтянин из провинции Дакахлия на севере страны, который контактировал с египтянкой, умершей 12 марта". Коронавирус был также выявлен у троих членов его семьи.

Общее число зараженных COVID-19 на данный момент в Египте достигло 166 человек, в том числе за сутки было выявлено 40 новых случаев, среди них пятеро иностранных граждан. Выздоровели на данный момент 26 человек.

Ранее власти страны объявили о смерти в Луксоре 60-летнего немца и 60-летней египтянки.