Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320

Южная Корея за сутки зарегистрировала 84 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 264 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8320 человек, погиб уже 81. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 75 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта. Город Тэгу и три города в провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия.

По данным KCDC на 00.00 вторника, из числа новых случаев 32 обнаружены в городе Тэгу, 12 в Сеуле, еще 31 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 81, за прошедшие сутки из больниц выписаны 264 человека, общее число выздоровевших выросло до 1401. Анализы еще 17 291 человека в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 265, в Тэгу - 6098 человек, 1169 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 262 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 107 случаев. Более 5 тысяч (60,8%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи. Всего же с коллективными заражениями в стране связано 80,7% случаев.