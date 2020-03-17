Итальянские военные поддержали свой народ необычным образом

Итальянская пилотажная группа устроила необычный перфоманс для подъёма боевого духа нации во время карантина, введённого из-за коронавируса. Под песню Лучано Паваротти "Nessun Dorma" летчики рассеяли дым в виде триколора страны, передает Day.Az со ссылкой на vinegred.ru.

"Единство и командная работа всегда были принципами, на которых базируются наши Вооруженные силы, и на данный момент это, как никогда ранее, является фундаментальным", - отметили представители Военно‑воздушных сил Италии, которые и опубликовали ролик.

Многие пользователи Сети высоко оценили использование песни в видео, в которой есть такие слова, как "смотреть на звезды, которые дрожат с любовью и надеждой", тем самым отметив, что она великолепно подходит для текущих обстоятельств.

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