https://news.day.az/world/1213117.html США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом

США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом

В мире, 17 марта 2020 10:30 262
США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом

Власти США выделили 139 миллионов филиппинских песо (2,7 миллиона долларов США) на поддержу филиппинского министерства здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского посольства на Филиппинах.

"Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) будет сотрудничать с коллегами из филиппинского правительства, чтобы установить и реализовать международно признанные стратегии предотвращения и реагирования на инфекционные заболевания, а также для усиления инфекционного контроля", - говорится в заявлении.

Как сообщили в посольстве, помощь со стороны США улучшит системы транспортировки образцов и возможности лабораторий для точного и быстрого выявления случаев заболевания. Помимо этого, такие меры помогут защитить работников сферы здравоохранения и пациентов, обеспечив их необходимыми средствами гигиены и другими необходимыми материалами.

 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

30 000 manatadək nağd pul krediti Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Вашингтоне рестораны и бары продают еду и напитки только навынос 11:04, В мире 0
Выделены средства на бурение 23 субартезианских скважин в Барде 10:57, Политика 66
Грузия планирует выпускать собственные защитные маски 10:49, В мире 157
Меры, принятые Азербайджаном по борьбе с коронавирусом, показывают положительный эффект - украинский эксперт 10:41, Политика 170
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода 10:33, Экономика 254
США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом 10:30, В мире 259
Около 250 граждан Азербайджана вернулись из Стамбула 10:22, Общество 435
Итальянские военные поддержали свой народ необычным образом - ВИДЕО 10:21, В мире 182
УЕФА может запросить 300 млн евро за перенос Евро-2020 10:20, Спорт 336
Названы районы, больше всего загрязняющие воздух в Баку 10:17, Общество 524
Координационные советы и дома Азербайджана будут работать круглосуточно - Госкомитет 10:15, Общество 419
Будет осуществлен прямой чартерный рейс в Баку из Рима 10:13, Экономика 497
Азербайджан показал пример другим странам четкой реакцией на опасный вирус 10:10, Политика 752
Золото в Азербайджане подешевело 10:06, Экономика 410
Погранслужба Азербайджана открыла «горячую линию» 10:03, Общество 471
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев побывали на передовой - ФОТО - ВИДЕО 10:01, Политика 446
Кыргызстан вводит запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса 09:57, В мире 427
Число заразившихся коронавирусом в Армении резко возросло 09:53, Политика 492
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 09:50, Политика 433
В Барде автомобиль упал в канал, есть пострадавшие 09:46, Общество 523
Бахрам Багирзаде издал книгу о легендарном азербайджанском музыканте - ФОТО 09:40, Культура 558
Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший 09:33, Общество 682
Президент Эквадора объявил чрезвычайное положение в связи с коронавирусом 09:26, В мире 585
Власти Гонконга отправляют на домашний карантин всех прибывающих в страну 09:20, В мире 596
В Азербайджане полностью мобилизованы более 3 тысяч медучреждений - TƏBİB 09:14, Общество 966
Amazon нанимает 100 тысяч сотрудников из-за шквала заказов 09:09, В мире 784
Facebook, Google и Twitter заявили, что сообща борются с дезинформацией о коронавирусе 09:02, Технологии 654
Очень своевременная беременность Маргариты Симоньян 09:00, Политика 1 231
Во Франции ограничат передвижение людей - заявление Макрона 08:52, В мире 809
Россия призвала США снять санкции с Ирана из-за коронавируса 08:46, В мире 818
Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона могут перенести в Россию - из-за коронавируса 08:40, Спорт 804
В Азербайджане выросло производство промышленной продукции 08:25, Экономика 977
Обнародовано время чартерного рейса Стамбул-Баку-Стамбул на сегодня 08:08, Общество 1 347
Коронавирус угрожает тысячам людей, а необоснованная паника - миллионам - известный врач Заур Орудж для Day.Az 08:00, Общество 1 697
Отмечаем "Торпаг чершенбеси" - Как провести "вторник земли", чтобы избавиться от невзгод? 07:54, Общество 1 351
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 6,6 тыс. 07:46, В мире 1 043
Американская биржа закрылась с худшим падением с 1987 года 07:33, В мире 1 174
Египет объявил о еще двух случаях смерти от коронавируса 07:19, В мире 1 116
В Азербайджане будут разработаны вакцины против коронавируса 07:07, Общество 1 910
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320 06:54, В мире 1 194
Саудовская Аравия созовет саммит G20 по коронавирусу в онлайн-режиме 00:31, В мире 2 801
Швейцария вводит режим ЧС - из-за коронавируса 16 марта 23:52, В мире 3 130
Премьер-министр Азербайджана дал поручения руководителям госструктур в связи с коронавирусом 16 марта 23:47, Общество 8 390
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Имя и творчество Вагифа Мустафазаде, 80-летие которого отмечается, живут и будут жить вечно - ФОТО 16 марта 23:12, Политика 9 689
Азербайджанские авиалинии привезли на родину еще 237 граждан Азербайджана из Турции 16 марта 22:47, Общество 3 781
Азербайджан и Россия временно ограничивают перемещение граждан через границу - оперативный штаб 16 марта 22:30, Общество 9 128
В Италии за сутки от коронавируcа умерли почти 350 человек 16 марта 21:31, В мире 4 503
Президент Ильхам Алиев: Строительство центров DОST планируется и в нынешнем году 16 марта 21:16, Политика 3 579
Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по изучению недр земли 16 марта 21:00, Политика 3 573
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что первое место Азербайджана в СНГ по покупательной способности пенсионного обеспечения – большое достижение 16 марта 20:52, Политика 3 644
В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом 16 марта 20:50, В мире 4 236
Президент Ильхам Алиев: Вопреки всем поручениям некоторые недостойные главы исполнительной власти позорят как себя, так и нашу власть 16 марта 20:46, Политика 7 790
Президент Ильхам Алиев: В отношении предпринимателей, у которых трудятся неоформленные работники, должны применяться строгие санкции, штрафы 16 марта 20:38, Политика 3 639
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что социальное положение наших граждан с каждым годом будет улучшаться 16 марта 20:36, Политика 7 277
В Сербии открывают коридор для армянского фашизма в Европу 16 марта 20:32, Политика 5 472
Президент Ильхам Алиев изменил положение о почетном звании “Шехид 20 Января” 16 марта 20:25, Политика 3 789
Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса 16 марта 20:17, В мире 3 633
На территории России отменены все международные спортивные соревнования 16 марта 20:06, В мире 3 738
США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса 16 марта 20:01, В мире 3 721
В Грузии излечившийся от коронавируса азербайджанец выписан из больницы 16 марта 19:54, Общество 4 470
Евросоюз закроет въезд для иностранцев 16 марта 19:48, В мире 3 875
РЖД временно приостанавливает сообщение с Азербайджаном 16 марта 19:44, Экономика 4 260
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде - ФОТО 16 марта 19:38, Культура 4 187
Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox 16 марта 19:34, Технологии 3 765
Хакеры совершили кибератаку на минздрав США 16 марта 19:23, В мире 3 900
В Москве закроют школы - С 21 марта 16 марта 19:11, В мире 4 229
Эльмар Мамедъяров провел переговоры с послом Узбекистана 16 марта 19:06, Политика 3 906
В Марокко закрыли все мечети 16 марта 18:56, В мире 3 934
Конституционный суд РФ одобрил поправки в Основной закон 16 марта 18:44, В мире 4 016
"Служба ASAN" будет работать онлайн 16 марта 18:40, Общество 5 212
Президент Ильхам Алиев поздравил ирландского коллегу 16 марта 18:37, Политика 3 948
Исполнитель роли Чингиза Садыхова в сериале "Магомаев": Готов был сыграть с бакинским акцентом - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 16 марта 18:34, Культура 5 562
В минобразования Азербайджана приостановлен прием граждан 16 марта 18:23, Общество 4 662
Состоялось заседание Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана 16 марта 18:14, Политика 4 846
В Азербайджане нет необходимости объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса - TƏBİB 16 марта 18:09, Общество 7 944
"АЖД" возвращает деньги за приобретенные билеты - ФОТО 16 марта 18:06, Экономика 4 704
Рафаэль Дадашов будет похоронен во Второй Аллее почетного захоронения 16 марта 17:56, Культура 4 503
В Азербайджане с карантина выписались 711 человек - TƏBİB 16 марта 17:52, Общество 6 070
За последний год пользование интернетом среди абонентов Nar возросло на 65% (R) 16 марта 17:50, Технологии 4 112
Бейляр Эйюбов назначен начальником Службы безопасности Президента Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ 16 марта 17:43, Политика 12 502
Упразднена Особая служба государственной охраны Азербайджана - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА 16 марта 17:40, Политика 4 449
Рафаэль Дадашов был актером с неповторимым шармом - Афаг Баширгызы 16 марта 17:39, Культура 4 402
Милли Меджлис сыграет ключевую роль в совершенствовании политической системы Азербайджана - политолог 16 марта 17:34, Политика 4 196
В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса 16 марта 17:26, В мире 4 376
Литовский сайт написал о разоблачении армянской лжи 16 марта 17:20, Политика 5 166
В Румынии в связи с эпидемией коронавируса ввели чрезвычайное положение 16 марта 17:17, В мире 4 308
"Белавиа" приостанавливает полеты в Азербайджан и Ливан 16 марта 17:12, Экономика 4 509
“Азерпочт” приостановил прием международных посылок 16 марта 17:07, Общество 5 603
Скопление людей в маркетах связано с ростом покупательской способности в предпраздничные дни - эксперт 16 марта 17:04, Экономика 4 835
Роухани: Иран преодолел пик коронавируса 16 марта 17:00, В мире 4 696
Отложен Кубок мира по художественной гимнастике в Баку 16 марта 16:56, Спорт 4 284
В зданиях Госагентства автодорог Азербайджана проводится дезинфекция - ФОТО 16 марта 16:43, Общество 4 801
Автобусным рейсам "Стамбул-Баку" разрешен транзитный проезд через Грузию - ВИДЕО 16 марта 16:32, Экономика 4 950
В Танзании зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом 16 марта 16:30, В мире 4 491
Глава региона Мадрид заразилась коронавирусом 16 марта 16:28, В мире 4 492
Посольство Азербайджана в Казахстане открыло «горячую линию» 16 марта 16:24, Общество 4 873
В Милли Меджлисе предложено создать экономические зоны на приграничных с Арменией территориях 16 марта 16:20, Политика 4 728
Музеи в Ичеришехер можно будет посещать онлайн 16 марта 16:17, Культура 4 599
Азербайджан готов к нефтяным катаклизмам - российский эксперт 16 марта 16:13, Экономика 5 072
В Южной Корее создали материал для многоразовых медицинских масок 16 марта 16:11, Медицина 4 613
Президент Ильхам Алиев принял министра труда и социальной защиты - ФОТО - ВИДЕО 16 марта 16:06, Политика 10 779
Эстония поменяла свой туристический слоган в связи с коронавирусом 16 марта 16:03, Туризм 4 663
Южнокорейский министр изолировал себя из-за коронавируса 16 марта 15:59, В мире 4 618
"Азеригаз" будет оказывать только определенные услуги 16 марта 15:56, Общество 5 149
В Пекине рассчитывают испытать вакцину от коронавируса в ближайшее время 16 марта 15:52, В мире 4 821
В Азербайджане вновь перенесены соревнования по волейболу 16 марта 15:49, Спорт 4 546
Скончался Народный артист Рафаэль Дадашов 16 марта 15:46, Культура 7 461
Водитель Mercedes спровоцировал ДТП в Баку - ВИДЕО 16 марта 15:42, Общество 5 262
В Милли Меджлисе обсуждаются меры в связи с коронавирусом 16 марта 15:38, Политика 4 939
ЕС проведет экстренный саммит по коронавирусу в формате видеоконференции 16 марта 15:35, В мире 4 632
В Ереване боятся исторической правды Азербайджана 16 марта 15:31, Политика 6 728
В Азербайджане будет учреждена юбилейная медаль в честь 75-летия победы в ВОВ 16 марта 15:28, Общество 5 155
Авиабилеты по отмененным рейсам можно вернуть также после вылета - Buta Airwaуs 16 марта 15:24, Экономика 5 674
Армения вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса 16 марта 15:19, В мире 5 053
В Азербайджане будут штрафовать за нарушение правил гигиены и карантина - до 5000 манатов 16 марта 15:16, Политика 9 580
Швеция направит более 30 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса 16 марта 15:13, В мире 4 773
В связи с коронавирусом в посольстве Азербайджана в Катаре создана "горячая линия" 16 марта 15:06, Общество 5 061
Число больных коронавирусом в Армении достигло 30 16 марта 15:03, В мире 4 827
Рейс Air Tahiti стал самым длинным в истории из-за коронавируса 16 марта 15:00, В мире 4 980
Останавливается движение поездов из Баку в Украину 16 марта 14:56, Общество 5 198
Вспышка вируса обеспечила рекордный рост китайской Tencent 16 марта 14:52, Технологии 4 957
В Азербайджане будут штрафовать лиц, распространяющих слухи о коронавирусе - до 5000 AZN 16 марта 14:47, Общество 8 836
В Музее независимости Азербайджана проводится дезинфекция - ФОТО 16 марта 14:42, Общество 5 092
Посольство Азербайджана в Беларуси обратилось к соотечественникам 16 марта 14:39, Политика 5 051
Apple оштрафовали во Франции на €1,1 млрд 16 марта 14:36, В мире 4 977
Беларусь не будет закрывать границу с Россией 16 марта 14:33, В мире 5 006
ВОЗ опровергла популярные мифы о коронавирусе 16 марта 14:28, В мире 7 484
Бавария объявила режим ЧС из-за коронавируса 16 марта 14:18, В мире 4 971
Власти Боливии запретили въезд из Европы и Ирана 16 марта 14:15, В мире 4 907
Определено расписание телеуроков в Азербайджане на завтра 16 марта 14:06, Общество 6 828
Азербайджанцы поддерживают друг друга в трудную минуту - по всей Европе - ФОТО - ВИДЕО 16 марта 13:55, Политика 7 644
Цена на золото вновь начала расти - эксперты 16 марта 13:51, Экономика 5 386
Azərbaycanla Türkiyə arasında uçuşlar dayandırıldı 16 марта 13:48, Azərbaycanca 5 179
Грузия запретила въезд в страну всем иностранцам - из-за коронавируса 16 марта 13:42, В мире 5 683
Посольство Венгрии в Азербайджане приостановило выдачу виз 16 марта 13:36, Политика 5 076
Израиль велел всем иностранным туристам покинуть страну как можно скорее 16 марта 13:32, В мире 5 235
В Баку будет пасмурно 16 марта 13:25, Общество 11
В Азербайджане нет угрозы обесценивания маната, принимаются превентивные меры 16 марта 13:21, Экономика 5 820
В Азербайджане предложено снизить тарифы на интернет 16 марта 13:16, Общество 6 134
В Азербайджане перенесены выпускные экзамены и изменено время приема документов в вузы 16 марта 13:09, Общество 13 536
Глава корпорации Universal Music Group заразился коронавирусом 16 марта 13:04, В мире 5 346
Назло болезни: исполнение гимна Италии жителями карантинного Милана попало на камеры - ВИДЕО 16 марта 12:59, В мире 5 441
Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин 16 марта 12:50, В мире 5 317
Уровень надежности и безопасности Мингячевирской ГЭС будет повышен 16 марта 12:43, Экономика 5 506
Генпрокуратура Азербайджана еще раз предупредила СМИ и пользователей соцсетей в связи с коронавирусом 16 марта 12:39, Общество 5 961
В Азербайджане меняются правила госрегистрации юридических лиц 16 марта 12:37, Экономика 5 591
В Азербайджане с сегодняшнего дня запрещено проведение свадебных церемоний 16 марта 12:33, Общество 6 101
Выделены средства на бурение 12 субартезианских скважин в Джалилабаде 16 марта 12:26, Политика 5 994
Для структур и депутатов парламента Азербайджана будут созданы веб-сайты 16 марта 12:26, Политика 5 334
PASHA Bank усиливает поддержку малого и среднего бизнеса, ведущего торговые отношения с предпринимателями из Китая (R) 16 марта 12:25, Экономика 5 269
Еще новости