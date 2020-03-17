Грузия планирует выпускать собственные защитные маски

Правительство Грузии максимально поможет швейной промышленности в производстве защитных масок, в которых страна испытывает дефицит, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, передает Day.Az.

Во встрече с главой минэкономики приняли участие представители около 20 швейных компаний. Стороны обсудили те вызовы, которые коснулись разных секторов на фоне быстрого распространения коронавируса, в том числе и повышенный спрос на защитные маски. Поэтому на повестку дня встал вопрос их местного производства.

К 16 марта коронавирус в Грузии выявлен у 33 человек. При этом, один уже излечился.

Тем временем на рынке наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов, люди массово скупили защитные средства, включая антисептики и жаропонижающие лекарства.

"Нашли несколько видов альтернативных материалов, из которых в Грузии, на наших фабриках, можно производить маски хорошего качества. Мы максимально поможем местным производителям и швейным компаниям осуществить этот проект для сокращения дефицита на рынке медицинских защитных средств и налаживания местного производства", - заявила Турнава.

В свою очередь, руководители компаний заявили о готовности помочь правительству и собственным гражданам в осуществлении превентивных мер против пандемии коронавируса.

Одна из местных компаний предложила пошить определенное количество защитных масок немедленно и абсолютно бесплатно передать правительству и населению Грузии.

Бесплатно передать свои запасы марли для изготовления масок предприятиям готова и фармацевтическая компания Smart farma.

Во встрече с главой минэкономики приняли участие представители около 20 швейных компаний. Стороны обсудили те вызовы, которые встали перед разными секторами на фоне быстрого распространения коронавируса, в том числе и повышенный спрос на защитные маски. Поэтому в повестку дня встал вопрос их местного производства.