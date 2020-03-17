Жизнь в городах Европы и США во время коронавируса

В рамках всеобщей работы по замедлению распространения нового коронавируса представители здравоохранения и правительства по всему миру установили ограничения на поездки, закрыли школы и предприятия и установили ограничения на публичные собрания.

Людям также предлагается практиковать социальное дистанцирование в общественных местах и максимально изолировать себя дома. Этот быстрый и широко распространенный сдвиг в правилах и поведении привел к тому, что большая часть мира выглядела совсем иначе, чем несколько месяцев назад, когда опустели улицы, школы, рабочие места и рестораны, и почти все остались дома.

Ниже собраны некоторые недавние сцены, как люди справляются со многими проблемами, которые вызвал коронавирус.

Источник