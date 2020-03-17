В Татарстане водитель с битой накинулся на пешехода

В Татарстане водитель с битой избил пешехода. Об этом сообщает "Татар-Информ".

Инцидент произошел в Альметьевске на улице Строителей и попал на видео. На этих кадрах можно увидеть, как двое мужчин конфликтуют, один из них размахивает битой. Также на видео запечатлено, как мужчина с битой бьет второго участника конфликта кулаком в лицо. У него самого на лице также видна кровь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Причины конфликта пока неизвестны. По предварительной информации, водитель "Лады" чуть не сбил пешехода.

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