Иран выпустил 85 тыс. заключенных из-за коронавируса

Власти Ирана в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса временно выпустили в общей сложности около 85 тыс. заключенных. Об этом объявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день временный отпуск был дан 85 тыс. заключенных", - цитирует его агентство Тасним. Он уточнил, что "эта мера затронула все провинции страны".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 14 991 человек, зарегистрированы по меньшей мере 853 летальных исхода.