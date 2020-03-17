Два сотрудника штаб-квартиры ВОЗ в Женеве заразились коронавирусом

Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения заражены новым коронавирусом, они изолированы, их контакты проверяются. Об этом на брифинге во вторник заявил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У двух сотрудников ВОЗ подтверждено наличие COVID-19. Это было в пятницу и четверг. Оба случая были на прошлой неделе в четверг и пятницу. Они оба были изолированы, а их коллеги проверены на новый коронавирус. Мы ожидаем больше информации", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.