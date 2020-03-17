Забавный способ развлечь себя по время карантина покорил интернет

Один из пользователей Сети нашел удивительный способ развлечь себя во время эпидемии коронавируса, находясь на карантине. Он вообразил себя PacMan'ом.

На представленных кадрах видно, что молодой человек выступил в роли PacMan'a весьма уморительно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

За сутки ролик в Twitter посмотрели более 22 миллионов человек, сообщает "Ридус".

Находчивость молодого человека оценили и пользователи, которые написали, что "шел третий месяц карантина, мы развлекались, как могли" и "здорово, что несмотря на все происходящее в мире, люди не теряют чувства юмора".

Между тем в настоящее время количество случаев заболевания новым коронавирусом в мире перевалило за 180 тысяч.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.