Забавный способ развлечь себя по время карантина покорил интернет - ВИДЕО
Один из пользователей Сети нашел удивительный способ развлечь себя во время эпидемии коронавируса, находясь на карантине. Он вообразил себя PacMan'ом.
На представленных кадрах видно, что молодой человек выступил в роли PacMan'a весьма уморительно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
За сутки ролик в Twitter посмотрели более 22 миллионов человек, сообщает "Ридус".
Находчивость молодого человека оценили и пользователи, которые написали, что "шел третий месяц карантина, мы развлекались, как могли" и "здорово, что несмотря на все происходящее в мире, люди не теряют чувства юмора".
Между тем в настоящее время количество случаев заболевания новым коронавирусом в мире перевалило за 180 тысяч.
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