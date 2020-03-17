Ученый предрек скорое появление вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса может появиться уже к лету 2020 года. С таким предположением выступил доктор, заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что в масштабах планеты вакцину доделают только через год или полтора года. Однако в развитых странах, в том числе и в России, препарат будет готов через несколько месяцев. Доктор подчеркнул, что Россия является одним из лидеров в области вакцинопрофилактики.

"Но надо помнить, что есть понятие "вакцинный препарат". Чтобы его приготовить, нужно две-три недели", - сказал Щелканов..

По его словам, вакцины должны пройти сертификацию, их надо протестировать на эффективность и безвредность.