В Ираке число зараженных коронавирусом превысило 150 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Ираке увеличилось до 154. Как передает Day.Az, об этом говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении министерства здравоохранения страны.

"Зафиксирован 21 новый случай коронавируса, общее число заражений в стране достигло 154", - сообщило министерство.

Министерство также добавило, что в Ираке зафиксировано 11 смертельных случаев, 41 человек выздоровел.

Ранее в связи с коронавирусом иракские власти ввели комендантский час в Багдаде и ряде других городов страны сроком на неделю. Кроме того, иракское правительство распорядилось приостановить все полеты в и из международного аэропорта Багдада на неделю - с 17 по 24 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.