Погоня водителя за «сбежавшим» джипом попала на видео в Голландии

В прошлую среду, 11 марта неизвестный автомобилист, забывший про ручной тормоз, упустил своё транспортное средство в спальном районе города Димен (провинция Северная Голландия, Нидерланды).

Момент погони за автомобилем попал в объектив видеокамеры, установленной на одном из домов. Автовладельцу повезло и он, растянувшись на дороге, чудом не угодил под колёса своего джипа, который задев по касательной припаркованную легковушку, упёрся в стену и остановился, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Джип катился примерно 100 метров вниз по улице, поэтому набрал скорость. Его владельцу очень повезло, что белая машина получила боковые повреждения и джип не задел больше никакие транспортные средства", - рассказал Дэнни Кломпен, опубликовавший видеозапись в сети.

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