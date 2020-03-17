Египет закрывает границы и повышает стоимость туристической визы

Власти Египта, закрывают границы с 19 марта и повышают стоимость туристической визы в четыре раза. Об этом сообщает АТОР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще несколько дней назад министр туризма Египта Халед Аль-Анани заявлял, что страна не закроет границ из-за коронавируса, так как "в Египте безопасно".

Несмотря на оптимистичные заявления минтуризма, глава правительства Мустафа Мадбули принял решение прекратить международное авиасообщение с 19 по 31 марта. Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока.

Чтобы поддержать иностранный турпоток, с первого июня 2020 года Египет вводит пятилетнюю туристическую визу. Стоимость ее оформления онлайн или в консульстве Египта составит 100 долларов. Виза даст возможность многократного въезда в страну, но на срок не более 90 суток.

Новая виза не отменяет действие прежней однократной туристической визы сроком действия 30 дней и стоимостью 25 долларов. Как сообщалось ранее, по прилету в аэропорты Луксор и Асуан в июле-августе каждого года туристы смогут оформить обычную туристическую визу со скидкой в десять долларов.