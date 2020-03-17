Amazon отказалась закрывать склады, где выявили коронавирус

На складах Amazon, расположенных в Италии и Испании - двух крупнейших в Европе очагов распространения коронавируса COVID-19, - было выявлено по меньшей мере пять случаев заражения новой инфекцией. Несмотря на это, фирма Джеффа Безоса отказалась закрывать европейские логистические объекты, чем вызвала критику со стороны профсоюзов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Amazon попала в трудное положение, отмечает Bloomberg. С одной стороны, ритейлер решает жизненно важную задачу, пытаясь справиться с резко выросшим количеством онлайн-заказов на продукты питания и предметы домашнего обихода от клиентов, которые вынуждены сидеть дома на карантине. С другой стороны, компания рискует здоровьем собственных работников складов и водителей, которые не могут работать в дистанционном формате.

При этом, чтобы удовлетворить всплеск спроса, вызванного коронавирусом, Amazon активно наращивает персонал в США. "Приоритетно доставить товар к порогу вашего дома - жизненно важно в условиях, когда общество социально дистанцировалось, в особенности что касается пожилых и других людей, имеющих проблемы со здоровьем, - объясняет старший вице-президент Amazon Дэйв Кларк. - Мы наблюдаем значительное увеличение спроса, а это означает, что наши потребности в рабочей силе беспрецедентны для этого времени года".

На этой неделе фирма объявила, что дополнительно наймет 100 тысяч сотрудников службы доставки и на складах. А заработная плата служащих центров сортировки, водителей и работников складов в США и Канаде до апреля будет поднята на $2 в час. На эти цели Amazon выделит $350 миллионов.

11 марта ВОЗ объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. По состоянию на 17 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 181 тысячи случаев заражения COVID-19, более 7,1 тысячи человек скончались.