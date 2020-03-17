Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде

В Испании из-за распространения коронавируса действует всеобщий карантин. Закрыты парки и торговые центры, люди могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты и лекарства или добраться до работы. Кадры из Мадрида, где ситуация наиболее тяжелая, - в подборке.

Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи - в столице страны.

Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.

Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.

Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.

В городе не встретишь больших компаний.

Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.

Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.

Прохожие - в основном молодежь и люди среднего возраста.

Люди стараются держаться подальше друг от друга - так рекомендуют медики.

Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.

Власти не исключают возможности закрыть границы.

В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.

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