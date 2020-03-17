Улицы без туристов, магазины без товаров: коронавирус в Мадриде - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Испании из-за распространения коронавируса действует всеобщий карантин. Закрыты парки и торговые центры, люди могут выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты и лекарства или добраться до работы. Кадры из Мадрида, где ситуация наиболее тяжелая, - в подборке.
Число зараженных коронавирусом в Испании приблизилось к восьми тысячам, из них три с половиной тысячи - в столице страны.
Центр Мадрида еще никогда не был таким пустым. Закрыто почти все.
Не работают рестораны, бары, развлекательные заведения. Госучреждения отменили прием граждан.
Продовольственные магазинах встречают редких покупателей пустыми полками.
В городе не встретишь больших компаний.
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас.
Люди в основном ходят по одному, изредка парами или втроем.
Прохожие - в основном молодежь и люди среднего возраста.
Люди стараются держаться подальше друг от друга - так рекомендуют медики.
Режим повышенной готовности будет действовать в Испании 15 дней.
Власти не исключают возможности закрыть границы.
В случае необходимости карантин могут продлить с согласия парламента.
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