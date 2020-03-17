Вернувшегося с работы отца приветствует трогательный фан-клуб

Дэвиду Бресслеру нетрудно почувствовать себя знаменитой и всеми любимой персоной - достаточно лишь вернуться домой с работы, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Как только житель Орландо (Флорида, США) подходит к парадной двери, он видит, что у окна уже собрался самый преданный и трогательный фан-клуб в мире - его сынишка Эверетт и пёс Ригби. Оба почитателя Дэвида выражают искреннюю и бурную радость по поводу его возвращения.

Отец семейства рассказал, что эти ежедневные сценки - отличное напоминание о балансе, который должен существовать между работой и личной жизнью. Увидев милую парочку, мужчина тут же забывает обо всех стрессах трудовых будней.

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