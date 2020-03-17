Можно ли представить себе современный мир без глобализации? Оказалось, не только можно, но таким он в связи с пандемией коронавируса и будет - по крайней мере, до апреля, полагают участники дискуссии, которая состоялась 17 марта в клубе Валдай и была посвящена влиянию глобальных угроз в сфере здравоохранения на политику и экономику, передает Day.Az.

Как отметил программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов, нынешняя угроза имеет не только медицинское, но и социальное, политические и экономическое измерение: мы получили возможность увидеть мир, в котором обрываются коммуникации, закрываются границы, где с подозрением относятся к иностранцам.

Главной угрозой нового вызова, по мнению председателя Фонда развития и поддержки Клуба Андрея Быстрицкого, - являются паника и нервозность. С многими последствиями пандемии можно было бы справляться объединёнными усилиями.

Мелита Вуйнович, глава российского офиса Всемирной ассоциации здравоохранения, отметила, что нельзя ставить знак равенства между пандемией и смертью - этот термин означает всего лишь большое количество заболевших и масштаб угрозы. В 80% случаев болезнь протекает легко, иногда даже без симптомов; 14% людей заболевают серьёзно и всего 5%, в основном пожилые люди, - критически.

Поэтому вместо того, чтобы сеять панику, людям следует соблюдать меры предосторожности (попросту чаще мыть руки), проявлять солидарность и поддерживать самые уязвимые группы населения.

Огромное значение, по словам Вуйнович, имеют меры со стороны государства. Нынешняя ситуация позволяет понять, что может быть сделано сейчас, чтобы гораздо легче преодолевать подобные кризисы в будущем.

Однако и сейчас то, что Вуйнович назвала "дипломатией здравоохранения", работает в полную силу. Кроме того, в мае готовится сессия Всемирной ассамблеи ВОЗ в Женеве. Мелита Вуйнович подчеркнула, что масштаб страха перед коронавирусом непропорционален масштабу угрозы.