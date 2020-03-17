https://news.day.az/world/1213480.html В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом - уже 64
В Армении стремительно растет число заболевших коронавирусом - уже 64
В Армении зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 64 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян на своей странице в Facebook.
"В результате проведения тестов подтверждено еще 12 случаев", - отметила Никогосян.
Напомним, 16 марта в Армении был введен режим чрезвычайного положения.
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