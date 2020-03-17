Индонезия приостанавливает безвизовый режим из-за коронавируса

Индонезия с 20 марта на месяц приостанавливает действие безвизового режима из-за коронавируса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

"Индонезийское правительство на один месяц приостановило свою политику освобождения от визового режима для краткосрочных поездок, при получении виз по прибытии и дипломатических и служебных поездках", - говорится в документе. Меры вступят в силу в 00.00 часов по индонезийскому времени 20 марта.

Все иностранцы, желающие посетить Индонезию, теперь должны получать визу в соответствии с целью своего визита. При этом, подавая заявку на визу, они должны предоставить медицинскую справку, выданную соответствующим медицинским учреждением своей страны.

Кроме того, прежняя политика индонезийского правительства в отношении приезжающих из Китая и Республики Корея (города Тэгу и провинции Кёнсан пукто) остаются в силе. Также будет запрещен въезд или транзит через Индонезию для путешественников, которые за последние 14 дней были в Иране, Италии, Ватикане, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании. Все прибывающие в страну должны заполнять карту о состоянии здоровья в аэропорту.

