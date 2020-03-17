Трамп призвал не политизировать ситуацию с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в политизации ситуации вокруг вспышки коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Куомо хочет, чтобы "все штаты были в одинаковом положении". Но все штаты разные, некоторые сильно страдают от китайского вируса, какие-то - совсем нет.... Эндрю, не вмешивай политику в это", - написал президент в своем Twitter во вторник.



Накануне Куомо выступил на пресс-конференции, объявив о закрытии с понедельника ресторанов, кинотеатров, спортивных залов в штатах Нью-Йорк, а также соседних штатах Коннектикут и Нью-Джерси. На аналогичный шаг пошли власти штата Мэриленд и других регионов, а в городе Сан-Франциско в Калифорнии и вовсе объявили карантин. Губернатор Нью-Йорка заявил, что считает подобные меры недостаточно эффективными, если они не будут введены повсеместно.

В понедельник администрация Трампа объявила о пакете мер, нацеленных на сдерживание распространение коронавируса. По словам самого Трампа, ситуация может оставаться напряженной до июля-августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

