В Румынии число зараженных коронавирусом выросло до 184

Число зараженных коронавирусом в Румынии выросло до 184 человек, девять из них вылечились. Об этом сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В Румынии были подтверждены к этому часу 184 случая заражения коронавирусом. Девять пациентов были вылечены и выписаны", - говорится в сообщении.

Ранее румынский минздрав сообщал о 158 случаях заражения коронавирусом в стране.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

