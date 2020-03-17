Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 21 человека. Об этом сообщается на сайте МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Во второй половине дня 17 марта были подтверждены три новых случая заболевания - у двух человек в городе Клайпеда, недавно вернувшихся из Северной Италии, и у одного человека в Вильнюсе, недавно вернувшегося из Чехии. Один случай был подтвержден в ночь с понедельника на вторник у человека, вернувшегося из Южной Африки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число подтвержденных случаев коронавируса в Литве достигло 21.

Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

