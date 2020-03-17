ВОЗ призвала к более агрессивному сдерживанию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает к более агрессивному сдерживанию COVID-19 в связи с ростом количества заболевших в Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация стремительно развивается. Мы должны немедленно наращивать все усилия, чтобы предотвратить заражение вирусом большего числа людей... Сейчас необходимы срочные и агрессивные меры. Необходимо действовать уже сейчас", - заявил региональный директор ВОЗ в регионе Юго-Восточной Азии Пунам Хетрапал Сингх.

По данным ВОЗ, 8 из 11 стран региона Юго-Восточной Азии подтвердили случаи нового коронавируса. В Таиланде зарегистрировано 177 подтвержденных случаев, в Индонезии - 134, Индии - 125, на Шри-Ланке - 19, на Мальдивских Островах - 13, в Бангладеш - 5, Непале и Бутане - по одному случаю. В ВОЗ предупреждают, что эти цифры быстро растут, поэтому крайне важно продолжать усилия по выявлению, тестированию, лечению, изоляции и отслеживанию контактов заболевших.

