Власти Франции ограничат продажу парацетамола, чтобы его хватило всем

Национальное агентство по безопасности лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции со среды ограничивает безрецептурную продажу парацетамола, чтобы гарантировать наличие препарата в аптеках, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы гарантировать наличие препаратов на основе парацетамола, с 18 марта 2020 года аптеки могут без рецепта продавать по одной-единственной упаковке парацетамола (500 мг или 1 г) в руки покупателей без симптомов или по две упаковке при наличии симптомов", - говорится в коммюнике ANSM.



Там отмечается, что онлайн-продажа препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина приостановлена.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что прием противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом. В случае недомогания глава ведомства рекомендовал употреблять парацетамол.

Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 6633 человек, 148 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

