Испания выделит 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

Власти Испании приняли решение выделить в общей сложности 200 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями для страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы задействуем 200 миллиардов евро, около 20% нашего ВВП, из которых 117 миллиардов - государственные деньги, остальные - привлеченные частные ресурсы", - заявил премьер по итогам заседания правительства, проходившего в онлайн-режиме.

Санчес назвал этот план "самой большой мобилизацией ресурсов в демократической истории страны".

В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 17 марта выявлены 11,2 тысячи случаев заражения. Число жертв составило почти 500 человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Мадриде.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома.

