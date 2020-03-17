В России выявили новый способ мошенничества из-за коронавируса

Мошенники активизировались в Сети из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, чтобы собрать личные данные пользователей. Украденную информацию используют для пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платежных сведений.



Для защиты в ведомстве порекомендовали не переходить по сомнительным ссылкам, пользоваться только знакомыми ресурсами, не открывать прикрепленные к письмам файлы и вводить данные банковских карт при онлайн-покупках с осторожностью.

"Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников", - отметили в Роскомнадзоре.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией - сильной эпидемией, которая может распространяться на большой территории. По последним данным, всего в мире заразились более 160 тысяч человек, около шести тысяч умерли.

