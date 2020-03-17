ВОЗ назвала стоимость тестов на коронавирус

Стоимость теста на коронавирус составляет 30-60 долларов и зависит от страны, сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ищет более дешевые варианты. Об этом заявила координатор европейского бюро организации Дорит Нитзан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook-аккаунте организации.

По ее словам, сейчас организация изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

