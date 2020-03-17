Финляндия закроет границы из-за риска распространения коронавируса

Финляндия ограничит передвижение людей через свои границы с 19 марта до 13 апреля. Об этом сообщает во вторник министерство внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пограничное движение Финляндии будет ограничено в четверг 19 марта в 00.00 в соответствии с решением кабинета министров. Пункты пересечения границы будут закрыты, и внутренний пограничный контроль вступит в силу", - говорится в сообщении.

"Финляндия и весь мир находятся в очень серьезном положении из-за коронавируса. Ситуация требует многого от каждого из нас. Пограничное движение в Финляндии значительно ограничено. Этими решениями правительство хочет внести свой вклад в обеспечение функционирования финского общества и системы здравоохранения в исключительных обстоятельствах", - говорит министр внутренних дел Мария Охисало, её цитата приводится в сообщении.

В МВД уточнили, что ограничения относятся к перевозке автомобильным, морским и воздушным транспортом. Пассажирские перевозки через пограничный переход Вайниккала (железнодорожный пропускной пункт с Россией) приостановлены.

Пересечение границы между Финляндией, Норвегией и Швецией не допускается.



В Финляндии будут работать лишь три аэропорта: Хельсинки-Вантаа, Мариехамн (Аландские острова) и Турку, все остальные закрыты.

Публичные мероприятия более 10 человек запрещены, данную меру контролирует полиция. Все аварийные службы работают в обычном режиме, уточнило МВД.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

