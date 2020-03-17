В штате Нью-Йорк число умерших от коронавируса выросло до 12 человек

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло 12 человек, всего выявлено 1374 случаев заболевания. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Число погибших достигло 12. Всего в штате выявлено 1374 случаев заболевания", - сказал Куомо.



По его словам, 644 случая заболевания выявлено в городе Нью-Йорк.

Пандемия коронавируса распространяется по миру, закрывая границы государств и обваливая рынки крупнейших экономик. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

