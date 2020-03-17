https://news.day.az/world/1213519.html В Бразилии подтвердили первый случай смерти от коронавируса
В настоящее время нет дополнительной информации о скончавшемся пациенте.
В Бразилии подтвердили первый случай смерти от коронавируса
Первая смерть от коронавируса подтверждена в Бразилии - стране с наибольшим числом заболеваний в Южной Америке. Об этом сообщил минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Минздрав подтверждает информацию о первой смерти от коронавируса", - говорится в заявлении в Twitter.
В настоящее время нет дополнительной информации о скончавшемся пациенте.
В Бразилии зарегистрированы 234 случая заболевания вирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.
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