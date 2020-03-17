В Бразилии подтвердили первый случай смерти от коронавируса

Первая смерть от коронавируса подтверждена в Бразилии - стране с наибольшим числом заболеваний в Южной Америке. Об этом сообщил минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Минздрав подтверждает информацию о первой смерти от коронавируса", - говорится в заявлении в Twitter.

В настоящее время нет дополнительной информации о скончавшемся пациенте.

В Бразилии зарегистрированы 234 случая заболевания вирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.