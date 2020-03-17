Минфин США оценил последствия коронавируса для авиакомпаний

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что ситуация с коронавирусом для авиакомпаний хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились", - сказал глава ведомства.

Он добавил, что власти Соединенных Штатов намерены сохранить "критически важные" внутренние перевозки, однако советуют гражданам пока что воздержаться от передвижений.