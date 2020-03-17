Врачи из Китая считают, что Европа повторяет их ошибки в борьбе с коронавирусом

Китайские медики полагают, что их европейские коллеги повторяют ошибки, совершенные при борьбе с распространением нового коронавируса в городе Ухане, откуда началась эпидемия. Об этом, как сообщило во вторник агентство Bloomberg, специалисты из Уханя заявили в ходе пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь речь идет о недостаточной защите медицинских работников, которые ежедневно контактируют с инфицированными людьми, особенно отоларингологов. "Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя", - указал глава отделения интенсивной терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь. По данным Bloomberg, недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса привели к тому, что в первые недели вспышки в Китае заболели тысячи сотрудников сферы здравоохранения. По меньшей мере 46 из них умерли.

Кроме того, китайские врачи напомнили о необходимости проведения как можно большего количества тестов, так как зачастую заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно. "Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если не проводить тесты", - указал Ду Бинь. Отмечается, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.