Сандерс отказался сдаваться и сниматься с выборов

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, претендующий на роль кандидата от Демократической партии США на грядущих президентских выборах, по всей видимости, отказался сдаваться и не планирует в ближайшее время выходить из предвыборной гонки. Об этом во вторник пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, Сандерс, скорее всего, останется в гонке, несмотря на возрастающее давление со стороны истеблишмента партии, который недоволен затянувшимися праймериз. Так, многие демократы полагают, что слишком длительный процесс выбора кандидата может ослабить позиции партии перед главным противостоянием с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Некоторые из них, в частности - поддерживающий главного внутрипартийного оппонента Сандерса, бывшего вице-президента США Джо Байдена, Джим Клайберн (Jim Clyburn), уже призвали комитет Демпартии отказаться от дальнейшего проведения праймериз и назначить кандидатом Байдена.

В то же время самого Сандерса, по словам его помощников, в первую очередь волнует не столько успех его президентской кампании, сколько позиции прогрессивного движения в целом и возможность руководить так называемой "политической революцией", которую он продвигает. В частности он, оставаясь в гонке, рассчитывает заполучить как можно большее число лояльных делегатов на съезде Демократической партии, который должен пройти этим летом, чтобы иметь возможность активнее влиять на политику партии. "Самое важное для него - не подвести людей, которые были с ним все это время", - считает долгое время работавший с Сандерсом политтехнолог Курт Эренберг (Kurt Ehrenberg).

Также, отмечает Politico, известно, что Сандерс часто игнорирует неписанные правила проведения политических кампаний, которым следуют остальные участники гонок. Так, сенатор отказался снимать свою кандидатуру после того, как пережил сердечный приступ в прошлом году, и решил продолжить участие в праймериз в 2016 году даже после того, как стало понятно, что он не набирает необходимое число голосов.

Кроме того, ряд сторонников сенатора от Вермонта все еще надеется, что Сандерс сможет переломить ситуацию в свою пользу, как ранее сделал его конкурент Байден. Подобному развитию событий, по их мнению, может способствовать в том числе и перенос праймериз в нескольких штатах из-за распространения коронавируса.

Так, власти штатов Джорджия, Луизиана и Кентукки, где первичные выборы должны были пройти в марте, апреле и мае соответственно, уже перенесли их на более поздний срок. Как ожидается, в ближайшее время аналогичное решение могут принять и власти неинкорпорированной организованной территории США Пуэрто-Рико, где праймериз были намечены на 29 марта. В результате у Сандерса будет больше времени для работы с избирателями.

11 марта Сандерс уже заявлял, что намерен продолжить президентскую гонку. Тогда он отмечал, что согласно результатам опросов, подавляющее большинство американцев поддерживает его прогрессивную программу.