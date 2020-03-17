США не собираются закрывать рынки для минимизации последствий коронавируса

Правительство США не планирует временно закрывать фондовый и финансовый рынки в целях минимизации негативных экономических последствий распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы абсолютно верим в то, чтобы держать рынки открытыми. Американцы должны знать, что у них доступ к их деньгам. После [терактов в США] 11 сентября [2001 года] единственная причина закрытия рынков заключалась в том, что была нарушена технология", - подчеркнул глава финансового ведомства.

"Я поддерживаю телефонный контакт с крупными банками, с Нью-Йоркской фондовой биржей. Все хотят держать его [рынок] открытым. Мы, возможно, дойдем до того этапа, когда сократим часы [работы], если им [участникам рынка] будет необходимо это сделать. Но американцам следует знать: мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что у них есть доступ к их деньгам и банкам <...>", - заявил Мнучин.

Он повторил, что ни о каком закрытии рынков речь не идет. "Я просто хочу очень ясно дать понять: мы намерены держать рынки открытыми", - сказал руководитель Минфина США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, также принимавший участие в брифинге, заверил, что американские "банки рекордно сильны".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.