Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2941" , - сказал он на вечернем брифинге, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник было зафиксировано 414 выздоровлений, в воскресенье - 369.

"Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов", - отметил. Таким образом, число жертв COVID-19 в Италии достигло 2503.