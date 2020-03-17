Крупнейший город Боливии закрыли на карантин

Мэр города Санта-Крус Анхелика Соса заявила во вторник, что для защиты населения от коронавируса со среды город закрывается на пятидневный карантин.

"На это время запрещается использование частного и общественного транспорта. Со среды по воскресенье 23 марта, когда мы будем вновь оценивать ситуацию", - заявила Соса, которую цитирует издание Deber, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава муниципального совета пояснила, что власти наблюдают недисциплинированное поведение граждан и организаций перед угрозой пандемии коронавируса и отдельно указала на продолжающуюся в нарушение запретов работу ночных заведений.

В Боливии ко вторнику было выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Санта-Крус - это пятый город в Боливии, объявивший особые ограничительные меры в связи с пандемией, ранее это сделали власти Оруро, Сукре, Потоси, и департамента Кочабамба.