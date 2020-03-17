https://news.day.az/world/1213559.html В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек
В США число заразившихся коронавирусом превысило пять тысяч человек
Число зараженных коронавирусом в США превысило пять тысяч случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его информации, подтвердились 5068 случаев, 85 человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались.
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