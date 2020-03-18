В Еврокомиссии поддержали решение об ограничении на въезд в ЕС

Главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза в ходе видеоконференции по борьбе с коронавирусом во вторник согласовали рекомендованный ранее Еврокомиссией запрет на поездки граждан третьих государств на территорию Союза.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, такое предложение озвучила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о приостановке не вызванных необходимостью поездок иностранцев в ЕС сроком на 30 дней.

"Для сдерживания распространения вируса мы решили усилить наши внешние границы путем ввода согласованного временного ограничения на не вызванные необходимостью поездки в ЕС на 30 дней в соответствии с предложением Европейской комиссии", - сказал на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконфренции европейских лидеров.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что решение об ограничении въезда государства-члены будут реализовывать самостоятельно. "Это решение было поддержано всеми и будет реализовываться немедленно", - подчеркнула глава ЕК.

Ранее сообщалось, что, согласно решению Европейского совета, эта мера не коснется дипломатов, а также тех, кто имеет вид на жительство в Евросоюзе и членов семей европейских граждан. Также ограничения не распространяются на тех, кто помогает бороться с коронавирусом: врачей, медперсонала, исследователей и экспертов.